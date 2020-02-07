أميركا تُدين “العنف” ضد المحتجين وتصف الشعب العراقي بـ”الشجاع”

2020/02/07 | 09:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق علّق وزير الخارجية الأميركي #مايك_بومبيو، اليوم الجمعة، على أحداث مدينة #النجف التي جرت أول أمس الأربعاء، معرباً عن غضب #الولايات_المتحدة من أعمال #العنف.بومبيو ذكر في […]

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