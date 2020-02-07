إطلاق سلف جديدة لموظفي دوائر الدولة

2020/02/07 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5 ، 10 ، 15، 20، 25) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لاكثر من 4500 موظف الذين […]

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