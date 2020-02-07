أمريكا تؤيد العمليات العسكرية التركية في ادلب السورية

2020/02/07 | 09:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أيدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، اليوم الجمعة، العمليات العسكرية التي يجريها الجيش التركي في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الاثنين الماضي، مقتل 5 عسكريين أتراك في قصف للجيش السوري في محافظة إدلب ثم توعد الرئيس التركي أردوغان برد عسكري إذا لم يوقف الجيش السوري هجومه في محافظة إدلب.

وقالت كرافت خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة تؤيد تركيا "في ردها على هجمات غير مبررة لجيش الأسد على نقاط المراقبة التركية".

ووفق السفيرة الأمريكية فإن الإدارة الأمريكية "تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا".

وفرض الجيش العربي السوري سيطرته على مدينة سراقب بمحافظة إدلب يوم الأربعاء.

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