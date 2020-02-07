2020/02/07 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء تحدّد موعد استغناء العراق عن الغاز الإيراني المستقلة / حددت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من دول الجوار، فيما أوضحت تفاصيل العقوبات الأميركية على إيران ومدى تأثيرها على إمدادات الغاز الإيراني للعراق.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن “العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران كانت تنص […]

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