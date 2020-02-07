هل سيعمق فيروس كورونا العجز في موازنة العراق 2020؟.. نبيل المرسومي

2020/02/07 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي أدى فيروس كورونا إلى تراجع النمو العالمي وإلى انخفاض إنتاج الصين وبالتالي انخفاض طلبها على النفط بمقدار مليون برميل يوميا.وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام عالميا وبمعدل 10.780 مليون برميل يوميا .وتعد الصين ثاني أكبر أسواق النفط العراقية بعد الهند التي تستورد حاليا 1.320 مليون برميل يوميا فيما تستورد الصين […]

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