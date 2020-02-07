2020/02/07 | 09:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرس الثوري الإيراني يعلن عن صيده لهدف أمريكي ثمين المستقلة / قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، إن صيدنا لطائرة “غلوبال هوك” الأمريكية المسيرة، أكمل مجموعة الطائرات المسيرة التي أسقطتها إيران.وأفادت وكالة “تسنيم”، فجر اليوم، الجمعة، بأن حاجي زادة أكد على أن بلاده لقد توصلت إلى جميع الأكواد والترددات […]

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