الكردستاني: لم نناقش ملف الحقائب الوزارية في حكومة “علاوي”

2020/02/07 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني آرام بالاتي، اليوم الجمعة، ان الحزب الديمقراطي لم يناقش ملف الحقائب الوزارية في حكومة علاوي، مبينا ان مايهم الحزب حاليا هو انقاذ العراق من وضعه المزري.وقال بالاتي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني ابدى دعمه لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي كونه من اختيار البيت الشيعي وهذا […]

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