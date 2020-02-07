2020/02/07 | 10:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل لاعب منتخب العراق للكاراتيه في أحداث النجف المستقلة /قضى لاعب المنتخب الوطني العراقي للكاراتيه، خليل إبراهيم خليل، الخميس، متأثراً بجراحه نتيجة أحداث تظاهرات محافظات النجف، ليلة الأربعاء.وشهدت محافظة النجف الليلة الماضية حرق خيم المتظاهرين في ساحة الصدرين، وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة اقتحموا الساحة بالقوة، مما أدى إلى مصرع […]

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