تغييرات مفاجئة في طقس العراق.. ثلوج وبرد في وسط البلاد وغربه

2020/02/07 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تشير التوقعات الجوية الى طقس مفاجئ في العراق يوم الأحد المقبل.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ان “النموذج الأوروبي للطقس فجر المفاجأة بهطول ثلجي يشمل مدن الفرات الاوسط والوسط والغربية والشمالية يوم الاحد في آخــر تحديث صادر له وكذلك النموذج الكندي ثابت منذ فترة على […]

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