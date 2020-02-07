2020/02/07 | 10:18 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق علقت الممثلة اللبنانية #نادين_نسيب_نجيم، للمرة الأولى على طلاقها، مؤكدة أنه لن يمنعها من العمل.
وبعد ثمان سنوات، تحدَّثت نجيم عن طلاقها، في حوارٍ صحافي: «لن يمنعني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادين نجيم: الطلاق بداية لحياة جديدة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبعد ثمان سنوات، تحدَّثت نجيم عن طلاقها، في حوارٍ صحافي: «لن يمنعني […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادين نجيم: الطلاق بداية لحياة جديدة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادين نجيم: الطلاق بداية لحياة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).