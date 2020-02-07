نادين نجيم: الطلاق بداية لحياة جديدة

2020/02/07 | 10:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق علقت الممثلة اللبنانية #نادين_نسيب_نجيم، للمرة الأولى على طلاقها، مؤكدة أنه لن يمنعها من العمل.وبعد ثمان سنوات، تحدَّثت نجيم عن طلاقها، في حوارٍ صحافي: «لن يمنعني […]

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