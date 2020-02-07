حلا علي وعمار المأمون - كيف تحررت المثلية من كونها -جريمة

2020/02/07 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حلا_علي_وعمار_المأمون ان مكتب المباحث الفيدرالية خلال الحرب الباردة، يطارد المثليين بوصفهم تهديداً للأمن القومي، وبسبب تخفيهم وعدم وجود مبرر لاعتقالهم، كانت تستخدم تهمة "الشيوعية" لتفتيش بيوتهم ومطاردتهم، كما قام الرئيس الأمريكي إيزنهاور عام 1953، بتوقيع قرار يمنع المثليين من العمل في وظائف الدولة، وبقيت آثار هذا القرار قائمة إلى عام 1993، حين وقعت إدارة كلينتون قرار: " لا تسأل، لا تقول"، الذي يبيح للمثليين العمل في ال......

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