عباس علي العلي - من يفكك الأزمة؟ ومن يؤزم الواقع؟ ح1

2020/02/07 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي من الدراسات المهمة في علم الأجتماع السياسي المعاصر هي دراسات مفهوم الأزمة الأجتماعية والسياسية بأستخدام منهج التفكيك والتدوير ثم فهم حركة الحل وأتجاهاته ومصدره المنطقي، فلكل أزمة هناك بداية وصيرورة ومسار ومحركات وكوابح كلها تتداخل في صورة جمعية تسمى شكل الأزمة أو مظهرها العام، ولا يخفى على كل مختص علمي وعملي وحتى في القضايا البسيطة ما لم تفهم الأزمة أو حتى المشكلة البسيطة وأسبابها وعلاتها لا يمكن ......

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