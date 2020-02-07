اسماعيل شاكر الرفاعي - ليس باستراتيجية عنف التيار الصدري يمكن العبور بالعراق الى بر الامان

2020/02/07 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي تشير تجربة استقلال العرب بحكم انفسهم ، بعيد الحرب العالمية الثانية ، الى ان كل الذين حكومهم بقسوة شديدة : كانوا بلا مواهب سياسية حقيقية ، ولا يوجد بينهم من كان متسامحاً وذا عقل غير مغلق على محليته وطائفته ولهجة قبيلته او مدينته .والى الوقت الذي انفجرت فيه ثورات الربيع العربي عام ٢-;-٠-;-١-;-١-;- : كان طغاة العرب قد استكملوا بناء المؤسسات الامنية لانظمتهم السياسية ، ولكنهم فشلوا في بن......

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