2020/02/07 | 10:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى محمد غريب إن قانون الانتخابات التشريعية احد المطالب الرئيسية التي قامت من اجلها انتفاضة تشرين المجيدة وقدمت إلى الآن وحسب الإحصائيات ووسائل الإعلام، العشرات من الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتفاضة وقانون الانتخابات الجديد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتفاضة وقانون الانتخابات الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).