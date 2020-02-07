متظاهرو بابل يطلبون من الشرطة تفتيش خيامهم

2020/02/07 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الجمعة (07 شباط 2020)، بأن المتظاهرين في المحافظة طالبوا مديرية شرطة بابل، بإجراء حملة لتفتيش خيم المعتصمين تحت "مجسر الثورة".

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في محافظة بابل طالبوا مديرية شرطة بابل، بإجراء حملات لتفتيش الخيم المعتصمين في ساحة الاعتصام تحت مجسر الثورة".





وأضاف المصدر، أن "شرطة بابل باشرت بحملة التفتيش، ولم تعثر على اي ممنوعات مثل، مشروبات كحولية، أو أسلحة".

وكان محافظ بابل، حسن السرياوي، قد شدد، الخميس (06 شباط 2020)، على منع دخول أي جهة غير القوات الأمنية الى ساحات التظاهر.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ بابل، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المحافظ شدد على ضرورة منع تدخل أي قوة من خارج الأجهزة الأمنية لحماية ساحات التظاهر في المحافظة"

وبين المحافظ، أن "السمة الأبرز في مظاهرات المحافظة المطالبة بالإصلاح هو السلمية والعلاقة الأخوية والانسجام الكبير بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وأضاف السرياوي: "أننا وخلال الاجتماع الأمني الذي عقد اليوم أكدنا على ضرورة استمرار سلمية التظاهرات وبقاء العلاقة الأخوية بين المتظاهرين والقوات الأمنية، مع أخذ الحيطة والحذر من المندسين من العناصر التي تريد أن تحرف مسار التظاهر السلمي وجره الى منزلقات لا تحمد عقباها".

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