2020/02/07 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، الجمعة (07 شباط 2020)، عن وصول 26 طفلا روسي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير 26 طفلا روسيا في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، الجمعة (07 شباط 2020)، عن وصول 26 طفلا روسي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحرير 26 طفلا روسيا في سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحرير 26 طفلا روسيا في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).