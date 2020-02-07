تحرير 26 طفلا روسيا في سوريا


تحرير 26 طفلا روسيا في سوريا
2020/02/07 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، الجمعة (07 شباط 2020)، عن وصول 26 طفلا روسي...

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