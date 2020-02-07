وزارة الكهرباء تحدد موعداً للاستغناء عن الغاز الإيراني

2020/02/07 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من دول الجوار، فيما أوضحت تفاصيل العقوبات الأميركية على إيران ومدى تأثيرها على إمدادات الغاز الإيراني للعراق.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العباديفي تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران كانت تنص على […]

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