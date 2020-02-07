إصابة ثلاث نساء بنيران قوى العدوان السعودي في مدينة الحديدة

2020/02/07 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيبت ثلاث نساء، مساء أمس الخميس، بنيران قوى العدوان السعودي والمرتزقة في مديرية الحالي بمدينة الحديدة اليمنية.وأصيبت النساء الثلاث بجروح متفاوتة بنيران أسلحة المرتزقة الرشاشة التي تستهدف شارع صدام بمديرية الحالي بالمدينة.وكانت قوى العدوان استهدفت بالعيارات المختلفة نقطة الارتباط المشتركة في الخامري، فيما قصفت بـ6 قذائف هاون تجاه مثلث العدين.وأطلق مرتزقة العدوان […]

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