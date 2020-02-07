مدرب برشلونة يعلق على خروج فريقه من كأس ملك إسبانيا

2020/02/07 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث المدير الفني لنادي برشلونة، الإسباني، كيكي سيتين، عن خسارة فريقه أمام مضيفه أتلتيكو بيلباو، أمس الخميس (0-1)، وخروجه من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

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