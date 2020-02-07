2020/02/07 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، آليّة لاستيعاب الموجات الفيضانية خلال الموسم الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تضع آليّة لاستيعاب الفيضانات خلال الموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تضع آليّة لاستيعاب الفيضانات خلال الموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).