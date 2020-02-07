الصين تحقق بحادث وفاة مكتشف

2020/02/07 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط في الصين، وهي أعلى هيئة لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، إنها سترسل محققين إلى ووهان للتحقيق في حادثة وفاة الطبيب لي وين ليانغ، مكتشف كورونا الجديد.

وأكد مستشفى مدينة ووهان وفاة الطبيب وين ليانغ البالغ من العمر 34 عاما، والذي وجهت إليه السلطات الصينية في وقت سابق توبيخا، وطالبته بعدم نشر معلومات عن الفيروس التاجي.

يذكر أن الطبيب لي وين ليانغ، كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 ديسمبر الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو لم يكن على علم بأن هذا الفيروس جديد، وكان يخشى انتشار فيروس "سارس"، الذي ضرب الصين قبل سنوات، وأودى بحياة مئات الأشخاص في 17 دولة بعد انتشاره حول العالم.

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