خبير اقتصادي يستبعد التصويت على الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي

2020/02/07 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد استبعد الخبير الاقتصادي، صالح الهماش، اليوم الجمعة، التصويت على الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري، مبينا ان نسبة العجز ستنخفض عن ماهو مقرر جراء عدم تمويل بعض المشاريع، لكن ذلك سيضر بالاقتصاد العراقي.وقال الهماش، ان “رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي قد لايتمكن من تسليم الموازنة الى البرلمان، وحتى ان […]

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