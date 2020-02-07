باحث عراقي: فرعون تعرض لظلم “الديانات الإبراهيمية” ونبي الله موسى ويوسف ليس لهم أي أثر(فيديو)

2020/02/07 | 11:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة زعم الباحث العراقي المتخصص في علم وتاريخ الأديان والحضارات القديمة، خزعل الماجدي، أن فرعون كان ملكا عادلا، وتعرض لظلم كبير من “الديانات الإبراهيمية”.وقال الماجدي، خلال مناقشة كتاب “الحضارة المصرية” في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، إن فرعون لم يكن ظالما وإنه كان مثالا للأخلاق، في حين أن نبي الله موسى […]

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