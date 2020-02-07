بالصلاة في المسجد الاقصى.. آلاف الفلسطينيين يلبون نداء “الفجر العظيم”

2020/02/07 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الالاف من الفلسطينيين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم مضايقات واعتدءات قوات العدو الاسرائيلي على المصلين وقرارات إبعاد العشرات عن الاقصى خلال الأيام الماضية.واعتدت القوات الصهيونية على المبعدين عن الأقصى خلال تواجدهم في الطريق المؤدي الى باب حطة، بالضرب والدفع واعتقلت السيدة المبعدة عايدة الصيداوي.وأوضحت مصادر فلسطينية ان “الالاف […]

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