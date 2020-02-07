الشمري: العراق سيشهد اكتفاءا ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي

2020/02/07 | 11:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ان العراق سيشهد اكتفاءا ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي .وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان الخطط المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية بدعم ومتابعة مستمرة من اللجنة النيابية ابرزت حالة اكتفاء ذاتي شبه كامل لاغلب المحاصيل الزراعية […]

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