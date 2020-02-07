2020/02/07 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

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افتتاح خط ’’باصات طابقين’’ من ساحة النصر باتجاه بغداد الجديدة

يتبع.



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