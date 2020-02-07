مرجع ديني: إضعاف القوات الأمنية سيدمر العراق.. وهذا ما ينبغي عليها القيام به

2020/02/07 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة (07 شباط 2020)، أن إضعاف القوات الأمنية بمختلف أجهزتها، ...





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