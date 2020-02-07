2020/02/07 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداداليوم- بغداد

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الجمعة (07 شباط 2020)، ان العراق سيشهد اكتفاءً ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الخطط المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية بدعم ومتابعة مستمرة من اللجنة النيابية ابرزت حالة اكتفاء ذاتي شبه كامل لاغلب المحاصيل الزراعية والنباتية والحيوانية".

واضاف "ان استمرارية نجاح هذه الخطط واستصلاح اراض جديدة سيدعم خطط اللجنة النيابية المختصة والدولة في استراتيجية دعم المنتح المحلي بالاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه".

وشدد رئيس لجنة الزراعة على "اهمية رفد موازنة الدولة بايرادات اضافية وعدم الاكتفاء بمورد واحد يتذبذب سعره بين حين واخر وفق الاوضاع الدولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الزراعة النيابية: العراق سيشهد اكتفاء ذاتياً لأغلب المحاصيل خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الزراعة النيابية: العراق سيشهد اكتفاء ذاتياً لأغلب المحاصيل خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).