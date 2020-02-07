أمطار غزيرة تُطفئ نيران أستراليا

2020/02/07 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطار غزيرة هطلت على ولايات فكتوريا وكويزلاند ونيوساوث ويلز في القارة الأسترالية غيرت ملامح خارطة الجفاف والحرائق وقضت هذه الأمطار على ثلث الحرائق المشتعلة في شمال ولاية نيوساوث ويلز وربما تؤدي إلى كسر موسم الجفاف الطويل الذي تشهده الولاية.

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