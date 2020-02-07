مديرية صحة المثنى تضبط مخزنا للعصائر منتهية الصلاحية

2020/02/07 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اعلنت مديرة قسم الصحة العامة في المثنى وسن عارف، اليوم الجمعة، ضبط مخزنا يحوي عصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.وقالت عارف في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “فريق من الرقابة في قسم الصحة العامة وبالتعاون الأمن الوطني والجريمة المنظمة في المثنى، ضبطوا مخزنا يحوي كمية كبيرة من العصائر […]

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