2020/02/07 | 11:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، على خسارة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، أمس الخميس، بهدف دون رد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.وقال بارتوميو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا “لقد حارب اللاعبون وعملوا بجد في المباراة”.وأضاف “يمكنك رؤية الطموح والرغبة لدى اللاعبين، لقد أظهروا ذلك من خلال اللعب بشكل جيد، وبهذا الأسلوب سنحقق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارتوميو: نعيش خيبة أمل بعد توديع الكأس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارتوميو: نعيش خيبة أمل بعد توديع الكأس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).