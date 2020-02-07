القضاء المصري يصدر حكمه بشأن (مذبحة الفيوم)

2020/02/07 | 11:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أحالت محكمة مصرية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أوراق المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة في الجريمة التي عرفت إعلاميا بـ"مذبحة الفيوم"، إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي بشأن إعدامه.

وكان المتهم البالغ 35 عاما، ارتكب جريمته في تموز الماضي، حين قام بقتل زوجته عبر ضربها بالساطور 3 مرات على رأسها، ثم قتل بناته الثلاث وطفله الذي لم يتجاوز عمره عاما ونصف العام بالطريقة نفسها حتى أنهى حياتهم جميعا.

وادعى المتهم أن جريمته جاءت حماية لهم من تهديدات تلقاها من مجهولين بإلحاق الأذى بهم، ثم ادعى مروره بمرض نفسي جعله خارج الوعي أثناء ارتكاب الجريمة.

وقالت المحكمة وفقا لما جاء في التقرير الطبي للقاتل، أن المتهم في كامل وعيه، ويسعى لتضليل القضاء للهروب من جريمته، كما أنه لا يعاني من اضطرابات عقلية أو نفسية، كما أن إدراكه في أحسن حال وقادر على التحكم في نفسه بشكل

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