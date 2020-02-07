منتخب السلة يواصل التدريب بقيادة المدرب المساعد

2020/02/07 | 11:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يواصل منتخبنا الوطني بكرة السلة، تدريباته استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وتجري التدريبات بإشراف مساعد مدرب المنتخب خالد يحيى، وسط عدم تواجد مدرب الفريق والذي كان من المؤمل وصوله امس.

وبحسب وفد المنتخب فإن مدرب منتخبنا الوطني قصي حاتم كان من المفترض وصوله يوم امس الى العاصمة بغداد للإشراف على تحضيرات الفريق.

وتنتظر المنتخب مشاركة في بطولة الملك عبد الله المقامة في العاصمة الاردنية عمان من 10-14 من الشهر الجاري استعداداً للتصفيات الاسيوية.

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