2020/02/07 | 11:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشائر ذي قار تؤكد رفضها لاعمال الحرق وقطع الطرق بالمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/07 | 11:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر ذي قار تؤكد رفضها لاعمال الحرق وقطع الطرق بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر ذي قار تؤكد رفضها لاعمال الحرق وقطع الطرق بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).