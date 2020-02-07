ضبط مادة “غذاء الطفل” مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

2020/02/07 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن ضبط شاحنة محملة عليها حاوية بحجم (20) قدم بداخلها مادة ( غذاء طفل) ماركة (فرانس ليه) وبوزن (6180)كغم تم تزوير شهادة المطابقة ووثيقة الاطلاق التابعة لها بعد استكمال إجراءاتها الكمركية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة.تمت عملية الضبط عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا […]

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