بيل يصر على إغضاب ريال مدريد

2020/02/07 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد، واصل القيام بتصرفاته التي تشير إلى عدم اكتراثه كثيرًا بنتائج الملكي.وكان ريال مدريد قد خسر على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-4 أمام سوسييداد، أمس الخميس، ليودع الملكي كأس ملك إسبانيا من دور الثمانية.ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإن جاريث بيل المستبعد من […]

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