2020/02/07 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاه نجم هوليود كيرك دوغلاس عن عمر يناهز ال103 المستقلة / اوضح الممثل الامريكي”مايكل دوغلاس” ان اباه “كيرك دوغلاس “هو نجم السينما صاحب الطبع الحسن الذي حارب الملاكمين والمصارعين علي الشاشه وداخل هوليوود ،توفي عن عمر يناهز 103 عام ،طبقا لما ورد من وكاله الانباء”رويترز”.وصرح “مايكل دوغلاس ” في احدي تصريحاته امس الاربعاء […]

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