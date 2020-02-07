شاهد.. ضابط في كربلاء ينهار في مكالمة هاتفية بعد مشاهدته اعتداء مسلحين على المتظاهرين: يقتلون العالم گدامنا  

2020/02/07 | 11:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر مشهد مصور بكاميرا أحد متظاهري محافظة كربلاء، ضابطا أثناء مغادرته ساحة التربية مقر الاعتصام وسط المدينة، يجري مكالمة مع ما شخص يبدو أنه مسؤوله المباشر، وهو يصرخ محتجا على عجزه عن وقف بطش مسلحين بالمتظاهرين السلميين، بسبب تجريد عناصر الجيش والشرطة من أسلحتهم.وصور المشهد أمام مبنى مديرية تربية المدينة، وظهر […]

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