مصدر امني: استشهاد جندي بانفجار غامض جنوب ديالى

2020/02/07 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بان جندي استشهد بانفجار غامض في مركبة عسكرية جنوب المحافظة.وقال المصدر، ان” جندي استشهد بانفجار مركبة عسكرية يقودها وسط ناحية بهرز(7كم جنوب بعقوبة)”.واضاف المصدر، ان” الجهات الامنية العليا في ديالى اوعزت بتشكيل فريق مختص للتحقيق الفوري للوقوف على اسباب الانفجار الذي لايزال […]

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