حرب العراق كلفت واشنطن 2 ترليون دولار!

2020/02/07 | 12:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "بزنز انسايدر" الاقتصادية الأميركية في تقرير نشر اليوم الجمعة، ان الحرب في العراق كلفت الولايات المتحدة الأميركية اكثر من 2 ترليون دولار، ...

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