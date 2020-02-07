اية الله المدرسي،: إضعاف القوات الأمنية سيدمر العراق

2020/02/07 | 12:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني اية الله محمد تقي المدرسي، الجمعة، أن إضعاف القوات الأمنية بمختلف أجهزتها، سيؤدي الى دمار العراق.وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية بمكتبه في محافظة كربلاء تابعتها “تسريبات […]

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