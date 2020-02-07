مصدر: وزير الدفاع أصدر أمراً بإلغاء مركز الطب العدلي الخاص بالحشد الشعبي

2020/02/07 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن اصدار وزير الدفاع نجاح الشمري أمراً بإلغاء مركز الطب العدلي الخاص بالحشد الشعبي، مبينا أن السبب يعود إلى أنه مقام على أرض تابعة للدفاع.وقال المصدر لموقع “العهد” الفضائية، إن “وزير الدفاع نجاح الشمري اصدر أمراً بإلغاء مركز الطب العدلي الخاص بالحشد الشعبي لانه، كما يدعي، […]

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