الصين تحقق في وفاة طبيب حذر من كورونا قبل انتشاره

2020/02/07 | 12:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- توفي طبيب صيني كان من أول المحذرين من انتشار فيروس كورونا الجديد وتعرض في وقت سابق لتأنيب من السلطات الصينية لمجاهرته بالأمر.

وجاءت وفاته بعد مضاعفات ناتجة عن إصابته بالفيروس، بحسب ما أعلنت المستشفى التي عمل فيها الجمعة.

وأعلنت هيئة تفتيش صينية الجمعة فتح تحقيق في أعقاب وفاة الطبيب.

وذكرت اللجنة في بيان أن فريق التحقيق سيتوجه إلى ووهان، بؤرة الفيروس حيث توفي الطبيب لي وينليانغ "لإجراء تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب لي وينليانغ والتي أثارها الناس".

وكان لي وينليانغ يعمل طبيبا للعيون في مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس، عندما لاحظ مرضى تظهر عليهم أعراض مشابهة لتلك الخاصة بمرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي انتشر بين عامي 2002 و2003.

وبعث الطبيب البالغ من العمر 34 عاما رسالة حول ذلك إلى زملائه في 30 كانون الأول/ديسمبر، قبل أن يكون من بين ثمانية مبلغين آخرين عن الفيروس استدعتهم الشرطة للتحقيق بتهمة "نشر شائعات".

وأصيب الطبيب لاحقا بالفيروس خلال معالجته أحد المرضى.



لكن مستخدمي الإنترنت في الصين أشادوا به على وسائل التواصل الاجتماعي بوصفه بطلا.

وأكد مستشفى ووهان المركزي في مقاطعة هوبي، حيث عمل لي، وفاته في بيان مقتضب نشر على موقع "ويبو" الصيني.

وأضاف البيان "نشعر بالأسف والحزن العميقين لما حصل".





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