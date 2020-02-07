مرور ثمانية أيام على اختفاء الكاتب مازن لطيف.. وقفة تضامنية في بغداد للكشف عن مصيره

2020/02/07 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج العشرات من النخب والمثقفين، بوقفة تضامنية يوم أمس الخميس، للمطالبة بالكشف عن مصير الناشر والكاتب مازن لطيف الذي اختفى في بغداد يوم الجمعة الماضية.وأختفى مازن لطيف يوم الجمعة الماضية وفقد ذويه الاتصال به ولغاية اللحظة، لا يزال مختطفًا رغم المناشدات المستمرة من نخب ومثقفين.

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