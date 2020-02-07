2020/02/07 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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نائب عن ’’صادقون’’ يلمح لوقوف أمريكا وراء مقتل قياديين بسرايا السلام مؤخراً وقتل المتظاهرين

بغداد اليوم- بغداد

علق عضو كتلة صادقون البرلمانية، النائب احمد الكناني، الجمعة (7 شباط 2020)، على معلومات نشرتها مواقع اخبارية بوجود اتفاق لدى القوى الشيعية في البلاد بإنهاء التظاهرات والاعتصامات في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

بغداد اليوم-بغداد

أكد المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة (07 شباط 2020)، أن إضعاف القوات الأمنية بمختلف أجهزتها، سيؤدي الى دمار العراق.





وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية بمكتبه في محافظة كربلاء، إن "تضعيف القوات الأمنية في العراق، الذي

بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، الجمعة (07 شباط 2020)، بأن المتظاهرين في المحافظة طالبوا مديرية شرطة بابل، بإجراء حملة لتفتيش خيم المعتصمين تحت "مجسر الثورة".

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين

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