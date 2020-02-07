2020/02/07 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (07 شباط 2020)، عن حالة الطقس في البلاد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حالة الطقس في مناطق العراق الجوية لليوم والأيام الـ 4 المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (07 شباط 2020)، عن حالة الطقس في البلاد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حالة الطقس في مناطق العراق الجوية لليوم والأيام الـ 4 المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حالة الطقس في مناطق العراق الجوية لليوم والأيام الـ 4 المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).