حالة الطقس في مناطق العراق الجوية لليوم والأيام الـ 4 المقبلة

2020/02/07 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (07 شباط 2020)، عن حالة الطقس في البلاد ...





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