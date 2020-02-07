بالصور.. احتراق 7 من خيام معتصمي ساحة التحرير بتماس كهربائي

2020/02/07 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، باحتراق 7 من خيام معتصمي ساحة التحرير، وسط بغداد، بسبب تماس كهربائي.

بغداد اليوم- بغداد

كشفت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (07 شباط 2020)، عن حالة الطقس في البلاد من اليوم وصولاً الى الثلاثاء المقبل، مشيرة الى أن المنطقتين الوسطى، والجنوبية تشهدان انخفاضاً في درجات الحرارة.

ونشرت الهيأة جد

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، الجمعة (07 شباط 2020)، عن تحرير طفل قامت باختطافه فتاة، وطاردها منتسبو شرطة النجدة في حي التحدي.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز شرطة النجدة في قيادة شرطة كربلاء والمنشآت

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود (احدى تشكيلات وزارة النقل)، افتتاح خط النقل ذو الدلالة (36) عبر باصات النقل ذات الطابقين لخدمة المواطنين.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم، إنه "استنادا لتوجيهات وزير النقل عبدالل

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