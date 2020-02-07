2020/02/07 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مدرب برشلونة، كيكي سيتين، أن الخروج من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو، شيء مؤلم، لكنه أعرب عن سعادته في الوقت ذاته بالأداء الجيد، الذي قدمه لاعبوه والمستوى الرائع الذي ظهروا به في ملعب سان ماميس.وقال سيتين في تصريحات صحفية عقب اللقاء، “صحيح النتيجة هي الأهم، لكن الأجواء كذلك مهمة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق من مدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تعليق من مدرب برشلونة بعد الخروج من كأس الملك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).