بدء العمل في إنشاء 50 مدرسة غرب بغداد

2020/02/07 | 12:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، بدء العمل في إنشاء 50 مدرسة غرب العاصمة.

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