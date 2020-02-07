إطلاق العد التنازلي لافتتاح ملعب الزوراء الدولي

2020/02/07 | 12:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق وزير الشباب والرياضة احمد رياض ساعة العد التنازلي لافتتاح ملعب الزوراء الدولي سعة ( 15400 ) متفرج في جانب الكرخ من بغداد منتصف شهر نيسان المقبل مع وصول العمل فيه الى مرحلة الانهاءات والتشطيب للاعمال الداخلية والخارجية .واكد مدير عام الدائرة الهندسية والفنية، نجم عبد الواحد في بيان للوزرة، ان “الخط الساخن والتواصل

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